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تعبيرات وجه استفهامية، مع ابتسامة استنكارية، سيطرت على ملامح الراقصة، فيفي عبده، خلال استضافتها مع الإعلامية، وفاء الكيلاني، في إحدى فقرات برنامجها، تحولت إلى "كوميكس" ساخرة، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الأخيرة، على نطاق واسع، مُصاحبة بعدة عبارات ساخرة.
وبالرجوع لكواليس اللقطة، فالصورة المتداولة مأخوذة من مقطع فيديو للراقصة، بعدما حلت مؤخرة ضيفة على الإعلامية، وفاء الكيلاني، ببرنامج "تخاريف"، لتوجه لها الإعلامية قائلة: "إنتي اتعادلتي مع ساعة الرمل يافوفا"، وهي إحدى فقرات البرنامج.
لترد الأخيرة على الفور، قائلة: "يعني ايه ساعة الرمل، إسكوزمي، مش فاهمة الجملة خالص"، لتُصاب "الكيلاني" بنوبة ضحك خلال الحلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| "اندهاش في تخاريف".. قصة "كوميكس" فيفي عبده المنتشر على "السوشيال ميديا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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