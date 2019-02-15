تعرّف على أهم صفات مولود برج الحوت عند الوقوع في الحب

القاهرة _ لايف ستايل
يُعرف عن مولود برج الحوت الإفراط في العطاء بشكل كبير للحبيب، فهو يتمتع بقلب نقي ورومانسي للغاية، وحساس جدًا، وحنون، ويسعى دائمًا إلى تلبية احتياجات الشريك مهما كانت، كما يحبّ إعداد المفاجآت بشكل مستمرّ للحبيب، فهو وفيّ ومخلص.
ويعبّر مولود برج الحوت عن حبه من خلال لمساته الرومانسية الرقيقة، حيث يتقن إرضاء الشريك دون خجل، كما أنه لا يخشى انتقاد الآخرين له، ومن المعروف أيضًا عن مولود الحوت أنّه لا يجد القدرة على السيطرة على مشاعره، مما يدفعه إلى الدخول في علاقات عدّة في آنٍ واحد.
وينسجم مولود برج الحوت بفضل طبيعته الرومانسية مع معظم الأبراج الفلكية الأخرى، لكن الحظّ الأوفر من نصيب مواليد برج السرطان والميزان والعذراء.
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امرأة برج الدلو تتميز بشخصية تجمع بين العقل والمرح والإثارة
الرومانسية والسعي إلى جعل العالم في مكان أفضل أبرز مواصفات الرجل الدلو
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