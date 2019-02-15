بالصور والفيديو| مذيعة "سكاي نيوز" تخلع قميصها على الهواء

خلعت راشيل جونسون المذيعة في قناة "سكاي نيوز" وشقيقة بوريس جونسون، ملابسها مساء أمس في محاولة "للفت الأنظار"، صادمة الجمهور وزملاءها المشاركين في تقديم البرنامج الصباحي، بحسب موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وقالت الأخيرة مازحة إنها ستكشف صدرها كلما تحدّثت عن "البريكسيت"، مستوحية فعلتها الجريئة من إطلالة الدكتورة فيكتوريا باتيمان عبر "بي بي سي" و"راديو 4" قائلة: "أعلم أنّه من الصعب استقطاب الأنظار حول بريكسيت في الوقت الحاضر لذلك، قررت أن أتبنّى طريقة الدكتورة باتيمان في كل مرة نقرر فيها التحدث عن البريكسيت للتأكد من أنني سألفت الأنظار".

وحسبما ذكرت "النهار اللبنانية"، خلال عملية خلع الملابس غير المتوقعة، أشارت كارول مالون إلى أن وجه المضيف نيك فيراري بات أحمر تمامًا.

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وتوجّهت جونسون عند انتهاء البرنامج في حسابها عبر "تويتر" قائلة إنّها كانت "ترتدي حمّالة صدر" ولم تكن عارية تمامًا.

يذكر أنّ الدكتورة بيتمان قامت باحتجاجها العاري من طريق كتابة "البريكسيت يعرّي بريطانيا" على جسدها قبل الظهور في برنامج "راديو "4.

وخلال فترة عملها كخبيرة اقتصادية، قالت الناشطة إنها كتبت مرارًا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لكن الناس بالكاد كانوا يقرأون فقررت لفت انتباههم من طريق التعرّي.

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