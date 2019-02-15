"السوشيال ميديا" تمنح مدرسة تايوانية لقب "الأكثر إثارة في العالم"

نشر طلاب من معهد علوم التقنيات في مدينة تشونغلي الصينية، صورة لمدرستهم التي تبلغ من العمر 28 عاما، أثناء إلقائها محاضرة عن حقوق النشر والتأليف، بملابس قصيرة، وما لبثت تلك الصورة أن انتشرت بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وصف المستخدمون والطلاب الصينيون المعلمة التايوانية تشينغ جيا وينغ، بأنها الأكثر إثارة في العالم، وأعادوا نشر صورها مئات المرات، ما ضاعف عدد متابعيها على "تويتر"، حتى وصلت إلى 91 ألف متابع.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أبدى المستخدمون إعجابهم الشديد بجمال المعلمة، وطريقتها وملابسها، ونشروا صورا لها في أوقات مختلفة، في حين تواصل هي الدراسة في جامعة الثقافة الصينية، وتشرف على دورة حول قانون الملكية الفكرية، وتعزف على آلتي البيانو والفلوت في أوقات فراغها.

وأثار جمال وينغ إعجاب رواد شبكات التواصل الاجتماعية حتى أنهم أبدوا رغبة في العودة للدراسة من جديد، كما توقعوا أن طلاب هذه المعلمة لن يتغيبوا عن حصصها أبدا، لكنهم سيواجهون مشكلات في التركيز على الدراسة.

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