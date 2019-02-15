صور| "ملابس بتنور".. مجموعة "NPC" بأسبوع الموضة في نيويورك

طرحت دار "NPC"، مجموعتها الجديدة لشتاء 2019، اليوم ضمن فعاليات أسبوع الموضة بنيويوك.

واعتمدت التصاميم على الموديلات الكاجوال، فتنوعت بين البنطلونات الرياضية، والسترات المنفوخة، كما ظهرت بعض البدل الرياضية الكاملة.

واختلفت ألوان الموديلات بين الألوان الغامقة، والفاتحة الزاهية، كما ظهرت عدة موديلات بألوان الفسفوري، والأخضر النيود.

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