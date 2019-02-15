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طرحت دار "NPC"، مجموعتها الجديدة لشتاء 2019، اليوم ضمن فعاليات أسبوع الموضة بنيويوك.
واعتمدت التصاميم على الموديلات الكاجوال، فتنوعت بين البنطلونات الرياضية، والسترات المنفوخة، كما ظهرت بعض البدل الرياضية الكاملة.
واختلفت ألوان الموديلات بين الألوان الغامقة، والفاتحة الزاهية، كما ظهرت عدة موديلات بألوان الفسفوري، والأخضر النيود.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| "ملابس بتنور".. مجموعة "NPC" بأسبوع الموضة في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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