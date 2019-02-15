أستاذ أمراض جلدية: تناول الطفل لمطهر معوي بعد تطعيم الديدان خطر

علق الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية، على الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود تفاعلات دوائية ضارة بالأطفال بعد تناولهم التطعيم ضد الديدان المعوية.
وأوضح "الناظر"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، مع الإعلامية ياسمين سعيد، أن التطعيم ضد الديدان المعوية مهم للغاية، مناشدًا الأهالي بحث أبنائهم على تناوله.
وأضاف "الناظر"، أن الخطر يكون في حال تناول الطفل لمطهر معوي بعد تناول التطعيم، مشيرًا إلى أنه لا يجب على الطفل تناول المطهر المعوي بعد التطعيم إلا بعد 5 أيام كاملة.
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