بفستان جرئ.. إطلالة منة فضالي بحفل الفلانتين أمس

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تألقت الفنانة منة فضالي، مساء أمس، بحفلي محمد حماقي، ومايا دياب، بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانا لامعا "قشر سمك" متدرج الألوان، قصير الطول، وذو فتحة من جهة الصدر، وله أكمام كويلة.
كما تميزت بمكياج سموكي بألوان النيود الترابية، مع سعر منسدل "أشقر".
ونشرت "فضالي"، الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مٌعلقة: "ليلة مذهلة مع صديقي المُفضل حماقي، وجميلة الروح مايا دياب".
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