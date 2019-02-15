ديمي روز تظهر بإطلالة أنيقة خلال عُطلة لها في تايلاند

بانكوك ـ خليل شمس الدين
تباهت عارضة الأزياء البريطانية ديمي روز، بجسدها الفاتن مع إطلالة جديدة بشعر أشقر وبيكيني أرجواني، عندما ظهرت مسترخية على المسبح مع مقعد شمسي فاخر، أثناء رحلتها الأخيرة إلى تايلاند.
وظهرت العارضة البالغة من العمر 23 عاما، وهي ترتدي قطعتين من البيكيني اللامع المصنوع من اللاتكس والذي عزز قوامها الممتلئ حول حمام السباحة.
وتبخترت روز على المسبح وهي ترتدي بلوزة مفتوحة باللون القرمزي مع بعض الزخارف الخوخية اللون، ومرة أخرى ظهرت روز وربطت البلوزة على خصرها النحيل، وعززت روز مظهرها بزوج من النعال الخفيفة المخصصة للشاطئ، وصففت شعرها الأشقر إلى الوراء، وأبرزت النجمة جمالها الطبيعي بلمسات خفيفة من المكياج مع طلاء الشفاة الوردي اللامع وظل الجفون الترابي، وعن جسدها المذهل تحدّثت روز وقالت إنها لا تأكل الطعام الصحي كما يعتقد البعض وأنها تزيد في الوزن لكنها تستطيع أن تسيطر على الأمر.
وأعربت روز عن رغبتها في دخول مجال صناعة الأفلام، في حديث سابق مع "ذا سن"، كشفت "الأفلام كانت دائمًا شغفي منذ المدرسة.. لدي طموح أن أصبح ممثلة في أفلام جميس بوند، أنا أحب أسلوب وسحر تلك الأفلام".
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