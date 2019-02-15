يتعرض بعض الطرفين أثناء النوم لمضايقات مثل "الشلاليت، واللزقة، الخبطة، الزق"، وأحيانا يخرج الطرف الآخر عن شعوره أثناء نومه ويستيقظ، لذا ابتكرت شركة فورد الأمريكية سريرا ذكيا لحل تلك المشكلة.
يعمل السرير على التزام كل طرف بمساحته الشخصية دون أن يزعج الطرف الآخر أو يوقظه، وذلك على طريقة "كل سيارة أن تلتزم بحارتها المرورية".
ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السرير مزود بلوح سفلي يتحرك يمينا ويسارا، فور استشعاره أن أحد النائمين خرج عن نطاقه المحدد، ليقوم بإرجاعه برفق حيثما كان في ثواني.
وجرى تصميم السرير، كجزء من مشروع تابع لشركة "فورد"، يهدف إلى معالجة مشاكل النوم اليومية، ويبقى كنموذج أولي، ولا توجد خطط حالية لطرحه في الأسواق.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| للتخلص من "شلاليت النوم".. ابتكار سرير ذكي: "كل واحد يلزم مساحته" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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