"أنتِ الأساس" تجري الكشف على 500 سيدة في البحيرة

واصلت جامعة دمنهور، بالتعاون مع رواد مبادرة "أنتِ الأساس لسيدات مصر"، اليوم الجمعة، أعمالها للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، برعاية الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة إيناس محمد إبراهيم عميد كلية التمريض، والدكتورة لوسي أبو العلاء وكيل الكلية، وذلك بمنطقة بولس التابعة لكفر الدوار.

وأطلق أعضاء الفريق التنفيذي للمبادرة، حملة توعية داخل المدينة، بجانب تنظيم ندوة تثقيفية بمدرسة البنات بمنطقة بولس.

وسيجرى الكشف على 500 سيدة بالبحيرة، وإجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل اللازمة لهن، وسط إقبال من السيدات للمشاركة بفاعلية في المبادرة.

وأكد الدكتور عبيد صالح، حرص جامعة دمنهور، ضرورة تنمية الوعى بأهمية الكشف المبكر عن مرض سرطان الثدي، مشيرا إلى أهمية رفع مستوى الوعي العام بالمرض، سرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه.

وأكدت إيناس، أن الكلية تسعى من خلال المبادرات التوعوية والقوافل الطبية، إلى إلقاء الضوء على أهمية النهوض بالصحة العامة والعمل على التكامل بين القطاعات الصحية على الوجه الأمثل، والعمل على تنفيذها على أرض الواقع والاهتمام بالصحة العامة.

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وقالت البحيري، إنه جرى الكشف على 500 سيدة بمدينة كفر الدوار، مضيفة أن المبادرة تستهدف التوعية بالكشف المبكر عن مرض سرطان الثدى والأمراض المزمنة، من أجل رفع مستوى التوعية المجتمعية النسائية حول مخاطر المرض وحث النساء على الكشف المبكر.

وأضافت منسق عام المبادرة، أن جميع المشاركين بالمبادرة متطوعون، سواء من كلية التمريض بجامعة دمنهور أو معهد الأورام أو الأطباء بالمستشفيات الحكومية والخاصة وشباب فتيات وطلاب.

وأوضحت رباب حاتم أخصائية اجتماعية وتثقيف صحي، أن هناك إقبالا كبيرا من السيدات على المبادرة والمشاركة بفاعلية، موضحة أن هدف المبادرة، التثقيف الصحي والتوعية بمرض سرطان الثدي والكشف الطبي.

وأكد محمد البربري المنسق الإعلامي للمبادرة، استمرار أعمال المبادرة في مدن ومراكز البحيرة، لافتا إلى أنها تأتي بالتنسيق مع جامعة دمنهور ومديريتي الصحة والتربية والتعليم ومعهد أورام دمنهور لخدمة المواطنين.

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