محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:
خطفت الدوقة كيت ميديلتون، الأنظار بفستان وردي طويل، أثناء حضورها حفل "100Women in Finance"، في لندن.
وتألقت دوقة كامبريدج، بفستان كلاسيكي من أحد تصاميم دار جوتشي، وتميز التصميم بعدة طبقات من التول الوردي، والأرجواني الفاتح، والشيفون الأبيض.
وجاء التصميم بحذام من منطقة الخصر باللون الأرجواني الغامق، وشنطة كروس سواريه صغيرة، بنفس لون الحزام، واعتمدت على الإكسسوارت البسيطة التي أضافت طله مميزة على الفستان.
وأكملت الإطلالة بمكياج عيون بارز، باللون الرمادي المندمج مع بعض الألوان الترابية، واعتمدت أحمر الشفاه باللون الذهبي، وحرصت على رفع شعرها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيت ميديلتون تخطف الأنظار بفستان وردي في حفل "Women in Finance" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.