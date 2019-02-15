كيت ميديلتون تخطف الأنظار بفستان وردي في حفل "Women in Finance"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

خطفت الدوقة كيت ميديلتون، الأنظار بفستان وردي طويل، أثناء حضورها حفل "100Women in Finance"، في لندن.

وتألقت دوقة كامبريدج، بفستان كلاسيكي من أحد تصاميم دار جوتشي، وتميز التصميم بعدة طبقات من التول الوردي، والأرجواني الفاتح، والشيفون الأبيض.

وجاء التصميم بحذام من منطقة الخصر باللون الأرجواني الغامق، وشنطة كروس سواريه صغيرة، بنفس لون الحزام، واعتمدت على الإكسسوارت البسيطة التي أضافت طله مميزة على الفستان.

وأكملت الإطلالة بمكياج عيون بارز، باللون الرمادي المندمج مع بعض الألوان الترابية، واعتمدت أحمر الشفاه باللون الذهبي، وحرصت على رفع شعرها.