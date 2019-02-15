7 إطلالات من وحي الأناقة الباريسية الراقية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - من وحي عروض الأزياء الراقية التي شهدناها مؤخراً في العاصمة الباريسية، استوحينا 7 إطلالات من أجمل الأزياء والإكسسوارات لتكون عنوان أناقتك هذا الموسم.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: Badgley Mischka Couture, Tom Ford, Carolina Herrera, Rapture, Givenchy, Daniel Carlotta, Lanvin, Thya.
مكان التصوير: Hotel Vendôme
فستان من Badgley Mischka Couture. السعر 5520$
اقراط من Rapture. السعر 220$
حذاء من Lanvin. السعر 1166$
سترة بقماش لمّاع. السعر 3826$
سروال باللون الأسود. السعر 1252$
حذاء من الشبك الأسود. السعر 1166$
جميعها من Lanvin
أقراط من Thya. السعر 250$
حقيبة من Tom Ford. السعر 2528$
فستان من Tom Ford. السعر 5630$
أقراط من Thya. السعر 270$
فستان من Carolina Herrera. السعر 2000$
أقراط من Lanvin. السعر 906$
جمبسوت باللون الأسود. السعر 5204$
حقيبة باللون الفضي. السعر 964$
كلاهما من Givenchy
أقراط من Rapture. السعر 175$
فستان من Daniele Carlotta. السعر 2300$
أقراط من Lanvin. السعر 774$
حقيبة من Tom Ford. السعر 1824$
فستان من Lanvin. السعر 5104$
أقراط من Thya. السعر 250$
حقيبة من Tom Ford. السعر 3518$
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