7 إطلالات من وحي الأناقة الباريسية الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - من وحي عروض الأزياء الراقية التي شهدناها مؤخراً في العاصمة الباريسية، استوحينا 7 إطلالات من أجمل الأزياء والإكسسوارات لتكون عنوان أناقتك هذا الموسم.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Badgley Mischka Couture, Tom Ford, Carolina Herrera, Rapture, Givenchy, Daniel Carlotta, Lanvin, Thya.

مكان التصوير: Hotel Vendôme

فستان من Badgley Mischka Couture. السعر 5520$

اقراط من Rapture. السعر 220$

حذاء من Lanvin. السعر 1166$

سترة بقماش لمّاع. السعر 3826$

سروال باللون الأسود. السعر 1252$

حذاء من الشبك الأسود. السعر 1166$

جميعها من Lanvin

أقراط من Thya. السعر 250$

حقيبة من Tom Ford. السعر 2528$

فستان من Tom Ford. السعر 5630$

أقراط من Thya. السعر 270$

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فستان من Carolina Herrera. السعر 2000$

أقراط من Lanvin. السعر 906$

جمبسوت باللون الأسود. السعر 5204$

حقيبة باللون الفضي. السعر 964$

كلاهما من Givenchy

أقراط من Rapture. السعر 175$

فستان من Daniele Carlotta. السعر 2300$

أقراط من Lanvin. السعر 774$

حقيبة من Tom Ford. السعر 1824$

فستان من Lanvin. السعر 5104$

أقراط من Thya. السعر 250$

حقيبة من Tom Ford. السعر 3518$