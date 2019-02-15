كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - الجمبسوت أصبح يُعتبر مثله مثل الفستان، قطعة أساسية في خزانة كل امرأة عصرية وأنيقة، ولاسيما أنه أصبح هنالك العديد والكثير من التصاميم منه الرسمية والكاجوال، وقد شاهدنا الكثيرات من النجمات يعتمدن موديلات جمبسوت مميزة في مختلف المناسبات، وفي حال كنتِ من النساء اللواتي يعشقن هذه القطعة، اخترنا لكِ اليوم بعض أبرز اطلالات النجمات العربيات فيها، لتستوحي أفكارًا تتألقين بها في مختلف مناسباتكِ أنتِ أيضًا.



نادين نجيم في جمبسوت باللون الأسود:



شاهدنا نادين نجيم في إحدى المناسبات وقد اختارت جمبسوت بتصميم ناعم من دون أكمام باللون الأسود، مزينًا بشريطة من القماش البراق من جهة واحدة، وقصة أرجله مستقيمة، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الذهبي، وبعض المجوهرات الذهبية الناعمة أيضًا.





مايا دياب على المسرح في جمبسوت براق:



تعشق مايا دياب الاطلالات الاستعراضية، وفي إحدى المناسبات على المسرح، اختارت "لوك" مميزًا في جمبسوت من الترتر البراق والملون من “نيكولا جبران” Nicolas Jebran، تصميمه عصري، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ وأقراطًا كبيرة.





هبة نور في جمبسوت من الدانتيل الأسود:



في إحدى المناسبات على السجادة الحمراء، اختارت هبة نور اطلالة سهرة في جمبسوت من الدانتيل باللون الأسود، بقصة مشكوفة الأكتاف ومزين بالكشكش، وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ وشنطة يد صغيرة باللونين الأسود والذهبي.





درة زروق في جمبسوت أحمر ذي طابع شرقي:



درة زروق اختارت اطلالة لافتة في إحدى المناسبات في جمبسوت من التول المطرز باللون الأحمر من “زهير مراد” Zuhair Murad، تصميمه مبتكر وفيه لمسات شرقية بارزة، إن كان من ناحية القصة أو التطريزات، وقد نسقت معه أقراطًا ماسية ناعمة.

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موديلات جمبسوت على طريقة النجمات العربيات، شاهدي الصور واستوحي منهنّ أجمل الأفكار.

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