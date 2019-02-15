تشكيلة غاردا.. إصدار خاص من AIGNER

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - صممت AIGNER آغنر إصداراً خاصاً وحصريا لمنطقة الشرق الأوسط: "تشكيلة غاردا". وكان الهدف من ذلك إبتكار سلسلة حقائب خالدة تناسب نساء الشرق الأوسط و تعتمد على طابع AIGNER آغنر ، فكانت النتيجة ثلاث موديلات تجمع بين الشكل و العناصر الكلاسيكية و المعاصرة، بالإضافةإلى محفظة طويلة وأخرى قصيرة.



واللافت في هذا الاصدار، هو الشكل ثلاثي الأبعاد، من خلال التصميم المبطن و شكل الشعار الذهبي المعدني الفاخر مع الأزرار و السلاسل. المقبض في الأعلى للكروس بودي و حقيبة الخصر تأتي بعدة الوان وهي الأسود، و الرمادي الداكن و العنابي وجميعها مصنوعة من جلد النابا الناعم.





لأكثر من 50 عاماً كانت العلامة الفاخرة تركز على الحرفية اليدوية العناية بتفاصيل أناقة التصاميم . جودة العمل في AIGNER آغنر هوتصريح للبراعة الفنية الكلاسيكية، و الذي يثبت أن التغيير و التراث لا تعتمد على بعض. كل حقيبة تم إبتكارها تروي قصة نشأتها كذلك تم دمج التكنولوجيا المعاصرة و الستايلات مع التجارب و الخبرات المجربة.

سوف تتوفر تشكيلة الغاردا في متاجر AIGNER آغنر في الشرق الأوسط إبتداء من فيبراير 2019.

Advertisements

تابعي أيضاً:

Aigner تطلق حقيبة CYBILL احتفالاً بإرثها العريق

مجموعة ساعات آغنر الجديدة تحتفي بروح الموسم

Front Row: مقابلة حصرية مع المدير الإبداعي لعلامة AIGNER