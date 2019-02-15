- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - صممت AIGNER آغنر إصداراً خاصاً وحصريا لمنطقة الشرق الأوسط: "تشكيلة غاردا". وكان الهدف من ذلك إبتكار سلسلة حقائب خالدة تناسب نساء الشرق الأوسط و تعتمد على طابع AIGNER آغنر ، فكانت النتيجة ثلاث موديلات تجمع بين الشكل و العناصر الكلاسيكية و المعاصرة، بالإضافةإلى محفظة طويلة وأخرى قصيرة.
واللافت في هذا الاصدار، هو الشكل ثلاثي الأبعاد، من خلال التصميم المبطن و شكل الشعار الذهبي المعدني الفاخر مع الأزرار و السلاسل. المقبض في الأعلى للكروس بودي و حقيبة الخصر تأتي بعدة الوان وهي الأسود، و الرمادي الداكن و العنابي وجميعها مصنوعة من جلد النابا الناعم.
لأكثر من 50 عاماً كانت العلامة الفاخرة تركز على الحرفية اليدوية العناية بتفاصيل أناقة التصاميم . جودة العمل في AIGNER آغنر هوتصريح للبراعة الفنية الكلاسيكية، و الذي يثبت أن التغيير و التراث لا تعتمد على بعض. كل حقيبة تم إبتكارها تروي قصة نشأتها كذلك تم دمج التكنولوجيا المعاصرة و الستايلات مع التجارب و الخبرات المجربة.
سوف تتوفر تشكيلة الغاردا في متاجر AIGNER آغنر في الشرق الأوسط إبتداء من فيبراير 2019.
تابعي أيضاً:
Aigner تطلق حقيبة CYBILL احتفالاً بإرثها العريق
مجموعة ساعات آغنر الجديدة تحتفي بروح الموسم
Front Row: مقابلة حصرية مع المدير الإبداعي لعلامة AIGNER
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة غاردا.. إصدار خاص من AIGNER لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.