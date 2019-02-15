للمحجبات: ميلانيا الترك تلهمكِ إطلالات أنيقة لأزياء الشارع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - لطالما ألهمتنا اطلالات أزياء الشوارع بالقطع الأنيقة والمختلفة ، بخاصة طريقة تنسيق الصيحات المختلفة مع بعضها البعض، وبعالمنا العربي ليس هناك كثير من الفاشينيستات اللاتي يُجِدن فنّ اختيار القطع المناسبة لأزياء الشارع، والتي تجمع بين النمط الكلاسكيي والعصري ومناسِبة لكل الأوقات.



وتعتمد المدونة المحجبة ميلانيا الترك باسلوبها بالموضة، على ستايل أزياء الشارع بشكل كبير ، بخاصة وأنها تمتلك خطّ أزياء خاصًّا بها، مخصّصًا للصبايا المحجبات، بـ أزياء كاجوال عصرية لكل الفتيات.



لفتنا اطلالة ميلانيا بـ المعاطف الطويلة، والتي عادة ما تختارها لاطلالالتها السريعة، التي لا تحتاج إلى وقت أو مجهود كبير، كالمعطف الكاروهات مع البنطلون القماشي، وبوت الساق بالألوان اللافتة كالجملي، مع كنزة صوف بيضاء.



البناطيل الكلاسيكية ستجدينها بشكل قوي بخزانة ميلانيا الترك، فهي تعتمد عليها لتغيّر اطلالتها حتى وإن ارتدت القطع ذاتها، كالبنطلون القماشي النود، مع التوب الكحلي والمعطف الكاروهات، والبنطلون بدرجة الأخضر العشبي مع البليزر وشنطة الخصر، وتُعتبر تلك، إحدى الطرق الذكية التي تستند عليها المدونات لكي يشعروكِ بأنّ لديهنّ الكثير من القطع المختلفة.



البوت بالساق العالي يمكنكِ توظيفه بأكثر من طريقة، كالتي تعتمدها ميلانيا مع المعاطف الطويلة مثلًا، والجينز، أو مع الكنزة الصوف الطويلة التي ترتديها كفستان مع حزام الخصر، وتزين اللوك بالبوت لاطلالة مختلفة، تجمع بين الكاجوال والكلاسيكية.

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لفتنا كذلك اختيارها للـ تنانير، فبالرغم من أنّ ميلانيا تفضل أكثر البناطيل، إلا أنها استطاعت اعتماد صيحة التنانير بشكل عصري ولافت، بتطبيق اللوك الحيادي، بـ التنورة البليسيه المكسرة، مع كنزة صوف من لون التنورة نفسه بالأحمر العنبي، حتى بوت الساق والشنطة جاء من اللون نفسه، خيار جريء ولكنه بدا متناسقًا مع ضوء النهار.



بهذا الالبوم إليكِ اطلالات مختلفة من الفاشينيستا ميلانيا الترك لتلهمكِ فن أزياء الشارع.

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