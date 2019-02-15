كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - لكلّ شخص هواية , منهم من لديه هواية في جمع الأحجار الكريمة , منهم من يحب الملابس واقتناء الكثير منها و منهم من يحب اقتناء الساعات الفخمة و غيرهم .

لذلك , قمنا بجمع أجمل و أرقى الساعات التي لا بدّ من اقتنائها :

واكن , نصيحة قبل ذلك من الخبراء : ينصحك خبراء الموضة أن تزيني هذه الساعات بأساور ذهبية أو فضية ناعمة لأنها ستليق حتماً بها. 1- بياجي piaget 2-بارميجياني فلوريي Parmigiani Fleurier 3-أوميغاomega 4-شوبارchopard 5-شانيلchanel Advertisements 6-بولغاريBvlgari تابعي أيضاً: تصاميم مجوهرات مميزة لإطلالة جريئة بالصور: أرقى الساعات من معرض الصالون الدولي للساعات الفاخرة 2019 أجمل موديلات مجوهرات من جوائز الـ Grammy

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كانت هذه تفاصيل خبر لاطلالة مفعمة بالرقيّ : إليك هذه الساعات الماركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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