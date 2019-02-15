أخطاء يومية تفعلينها تؤذي بشرتك!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - الكثير من الصبايا يشتكين من مشاكل البشرة المختلفة، سواء كانت مشاكل وآثار الحبوب، أو البقع الدكنة، أو حتى الرؤوس السوداء، كل هذه الامور لها علاقة كبيرة بعاداتك اليومية، وما تفعلينه تجاهها، وهناك بعض الأخطاء التي تفعلينها بشكل دائم تكون السبب الرئيسي وراءها، نستعرض لك الخليج 365 أهمها.



- تجربة كل شيء، فهناك الكثير من النصائح التي نحاول تطبيقها يوميا على بشرتنا، لكن عليك عزيزتي أن تنتبهي أن ما يناسب غيرك ليس بشرط أن يناسبك، فمن الممكن أن تكون بشرتك حساسة تجاه بعض المواد، خاصة إن كنت لا تعرفين ما هو نوع بشرتك تحديدا.



- عمل تقشير للبشرة وهي ملتهبة أو متحسسة، أو محاولة إزالة الحبوب والبثور السوداء باليد، يعتبر من أخطر الأمور التي تفعلها الصبية بوجهها، إذ يعتبر هذا الأمر واحدا من أكثر الأسباب الشائعة التي تسبب آثارا للحبوب في بشرتك.



- المكياج الرديء يتسبب بالكثير من المشاكل لبشرتك، بالإضافة إلى أن النوم بالمكياج يؤذي المسام، ويعمل على تراكم الأوساخ والجراثيم.



- العديد من الفتيات لا يعتمدن على روتين العناية بالبشرة قبل النوم، وهو من أهم الأمور التي تساعدك في الحصول على بشرة صحية ونضرة، خاصة بعد تعرضها للتراب والأوساخ طوال اليوم ، كما أن هذا الروتين يساعدك على تجديد خلايا بشرتك وتنظيفها باستمرار.

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- قلة شرب الماء الكافي، قد يسبب الشعور بالحكة وجفاف بشرتك.



- عدم استخدام واقي الشمس بالنهار، قد يكون أحد الأسباب وراء بقع وكلف الشمس.



- غسل البشرة بكثرة، فبالرغم من أن بشرتك تحتاج إلى تنظيف دائم، ولكن ليس بشكل مبالغ فيها، كأن تغسليها 4 أو 5 مرات في اليوم، فذلك يعرضها للجفاف، لانه يمنعها من تجديد الخلايا أو إفراز الزيوت المرطبة.

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