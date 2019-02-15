فوائد مذهلة لماء الورد على بشرة وشعر السعوديات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - ماء الورد لطالما سمعنا عن استخدماته المختلفة في عالم الجمال، فهو سائل مصنوع من التقطير البخاري لأوراق الورد، يستخدم كعلاج تجميلي منزلي آمن منذ أيام القدماء المصريين.

ولهذا، هناك الكثير من الأسباب التي تجعله جزءا من روتينك اليوم، وبشكل خاص لـ بشرة الفتاة السعودية التي قد تتعرض للـ جفاف والحساسية.



فوائد مذهلة لماء الورد



- يحتوي على مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة ضرورية لمنع التجاعيد وكرمشة الجلد، وماء الورد سيساعد جلدنا على مكافحة الجذور الحرة الضارة والضرر الناجم عن الأشعة فوق البنفسجية من الشمس والتلوث.



- يقلل التوتر

يعتبر ماء الورد بمثابة مهدّئ طبيعي للبشرة، ويضيف ملمسا ناعما ومرطّبا لوجهك، مما يشعرك بالهدوء والاسترخاء، خاصة أن له رائحة مميزة استنشاقها يقلل الإجهاد، ووفقا للدراسات ، فإن التنفس في ماء الورد يخفض كمية الكورتيزول (هرمونات التوتر) في الجسم.



- ترطيب فعال للجلد

ماء الورد لا ينعّم بشرتك فقط عند استخدامه في العناية بالبشرة، يمكن أيضًا أن يعمل على ترطيب شعرك، فمع بضع قطرات من ماء الورد تضاف إلى الشامبو أو البلسم تحصلين على مزيد من الرطوبة.



-مضاد للالتهابات

إذا كنت تعانين من الأكزيما أو الوردية ، فماء الورد سيساعد على تهدئة الاحمرار، بسبب خصائصه المضادة للالتهاب.

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-التقليل من ظهور حب الشباب

لأن ماء الورد له خصائص مضادة للميكروبات، يمكن أن يكون بمثابة علاج طبيعي لجميع أنواع حب الشباب، كما ينصح الخبراء باستخدام الكريمات المرطبة التي تحتوي على ماء الورد، لترطيب أكثر فعالية.

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