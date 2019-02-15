تسريحات شعر بنات..هل أعجبتك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - تتمنى كل أم ان تكون ابنتها هي الاجمل. فتبحث لها دائماً عن أجمل التسريحات والفساتين لتكون أنيقة. وتميل الأم إلى ابتكار تسريحات شعر بنات جديدة تزيد من أناقة وجمال ابنتها.

وان كنت تبحثين عن تسريحات مميزة لابنتك، يكفي أن تقومي بعمل الضفيرة الجانبية وتسريحة رفع الشعر مع ترك خصلات منسدلة من الأمام وتسريحة لمّ الجزء الأوسط من الشعر وعمله ضفيرة ثم لمّه مع باقي الشعر.

اخترنا لك مجموعة صور تسريحات شعر بنات، إضافة الى تسريحات مرفوعه واخري بضفائر لاضفاء روح الطفولة.

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