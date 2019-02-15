شعر كاتي بيري الملون.. هكذا تعتني به!

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - تعتبر النجمة كاتي بيري من أكثر النجمات اللواتي يعشقن التغيير في إطلالاتهن، وتحديداً في ما يتعلق بـتسريحة شعرها ولونه. إذ إننا نراها حيناً بالشعر الأسود وأحياناً أخرى بالشعر الأشقر... إلى أن تصل جرأتها إلى حد اختيار ألوان صارخة وغريبة كالبنفسجي والزهري وغيرها.



ولأن هذه الألوان التي تختارها كاتي بيري تؤثر في صحة الشعر ونضارته وتعرّضه لخطر التلف، فهي تسعى في المقابل إلى مدّه بالفيتامينات التي يحتاج إليها من خلال أقنعة مغذّية تستخدمها أسبوعياً. فتنوّع في اختيار الأقنعة، منها ما هو بتركيبة الزيوت ومنها ما هو بتركيبة الكريم الغنيّ، لكنها كلّها تحتوي على أفضل الزيوت الطبيعية التي تغذي الشعر من جذوره.

اخترنا لكِ قناع Sephora Rose Hair Sleeping Mask، وهو قناع ليلي، غنيّ بالفيتامينت التي تساعد في ترطيب الشعر الجاف. ضعي القناع على رأسكِ في المساء وغلّفيه بقبعة بلاستيكية واذهبي إلى الفراش. في صباح اليوم التالي، اغسلي شعركِ بالماء الفاتر فقط، وستشعرين بملمس الحرير كشعر الأطفال.





أو بإمكانك استخدام Redken All Soft الذي يحتوي على الكيراتين وزيت الأرغان، وهو مستحضر متعدّد الاستعمالات، إذ بإمكانك أن تضعيه قبل الشامبو لمدة 5 دقائق، أو بإمكانك أن تستخدميه كبخاخ على الشعر الجاف أو حتى كقناع تتركينه طوال الليل على شعرك وتغسلينه في الصباح.

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أما بالنسبة إلى الشامبو، فإن كاتي تحمّم شعرها بالماء الفاتر صيفاً وشتاءً وهو ما تعتبره السرّ وراء نضارته، مستخدمة شامبو بتركيبة غنيّة بالفيتامينات تحافظ على قوّة الشعر وتمنحه ملمساً ناعماً، دون أن تُفسد لونه.

اخترنا لكِ Pantene Pro-V Expert Collection AgeDefy Shampoo، وهو مستحضر فعّال في ترطيب الشعر ومعالجة مشكلة التقصّف.





لأن الشعر معرّض، تماماً كالبشرة، إلى أشعة الشمس، فإن كاتي تستخدم بخاخاً يحتوي على مكوّنات تحمي شعرها من العوامل الخارجية من أشعة الشمس والغبار والهواء الجاف.. وغيرها.

اخترنا لكِ TRESemmé Keratin Smooth Heat Protect Spray الذي يحتوي على بروتينات الكيراتين وزيت المارولا. يعمل على تغذية الشعر ونموّه بشكل صحيّ وسريع.