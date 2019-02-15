كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 فبراير 2019 06:01 مساءً - كيفية ازالة مناكير الجل ليست بالعملية السهلة، ولا بدّ أن تتمّ بطريقة صحيحة كي لا تتسبّب بأذىً للأظافر. كثير من النساء يقصدن مراكز التجميل لتنفيذ جل الأظافر ومن ثمّ يعدن لها ثانية لإزالته. لا داعي لذلك على الإطلاق، تعرفي إلى إحدى طرق كيفية ازالة مناكير الجل والتي يمكن اتّباعها في المنزل.



طريقة النقع



تحتاج السيّدة إلى:

•إناء كبير.

•إناء متوسّط.

•أسيتون نقيّ.

•مبرد للأظافر.

•فازلين.

•ليتر من الماء الدافىء.





طريقة التطبيق:

1.يوضع ليتر الماء الدافىء في الإناء الكبير، ثمّ الأسيتون في الإناء المتوسّط الحجم.

2.يوضع الإناء المتوسّط الحجم الذي يحتوي على الأستيون في الإناء الكبير لمدّة لا تقلّ عن 7 دقائق.



3.بعد مرور الدقائق السبعة، يتمّ التخلّص من الطبقة اللّامعة للأظافر بواسطة مبرد عريض، مع الحرص على عدم إلحاق أيّ ضرر بالظفر الطبيعيّ.

4. قبل نقع الأصابع بالماء، يدهن الجلد المحيط بالظفر بالفازلين منعاً لأيّ أذىً قد يلحقه الأسيتون بجوانب الظفر.



5.تنقع الأظافر بالأسيتون الدافىء لـ 20 دقيقة حتى يبدأ مانكير الجل بالتقشّر.

6.بعد إتمام عمليّة كيفية ازالة مناكير الجل بنجاح، يستخدم المبرد لدفع حافة الطلاء المقشّرة، ولكن إذا لوحظ أنّها ما تزال ملتصقة، تستمرّ عمليّة النقع لفترة أطول.



7أمّا فيما يتعلّق ببقايا الجل البسيطة الموجودة حول الظفر وغيرها من الجلد الميت، يتمّ التخلّص منها باستخدام العود الخشبيّ وغيره من أدوات إزالة الجلد حول الأظافر.

8.أخيراً، عقب الانتهاء من كيفية ازالة مناكير الجل وغسل اليدين، ترطّب الأظافر بكريم ترطيب خاصّ للحفاظ على صحّتها ورونقها.

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