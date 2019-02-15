انت الان تتابع تفاصيل خبر قتلت والدها واعترفت على الهواء مباشرة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - ألقت السلطات التركية القبض على مراهقة، بعد اعترافها بقتل والدها في مشهد نادر الحدوث.

وذكرت صحيفة "حرييت دايلي نيوز" التركية إن الضحية عبد الله غازي أكبييك، 52 عاماً، كان يعيش في مقاطعة أفيون قره حصار الغربية، وفُقد أثره منذ 18 يناير.

وتقدم إخوانه بطلب لبرنامج شهير على قناة "آي تي في" من أجل التحقيق في قضية اختفائه.

وبدأ البرنامج الشهير عملية التحقيق باستضافة أفراد العائلة لمحاولة معرفة مكان أكبييك، وفي آخر حلقة، بثت الخميس، استضاف البرنامج الأم وابنتها الكبرى.

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وأوضحت المذيعة موغ أنلي "بعد البرنامج، جاءت إليّ الأم وابنتها وطلبت مني التحدث بشكل سري، ثم اعترفت لي بأن الفتاة كانت وراء مقتل والدها".

وأردفت أنلي "أخبرتني الأم أن الرجل عاد إلى المنزل في حالة سكر في ليلة 18 يناير، ثم حاول تعنيفها"، مضيفة: "اعتقدت الفتاة أن أمها ستقتل، فأمسكت المسدس ثم أطلقت عليه النار، ليلقى حتفه في الحال".

ووصلت الشرطة التركية في الحال إلى الاستوديو الذي يبث منه البرنامج، ثم اعتقلت الأم وابنتها.

وأكّدت مقدمة البرنامج التلفزيوني أنها كانت "أصعب حلقة" في مسيرتها المهنية.