انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة نمساوية تلغي قرار إغلاق 6 مساجد في البلاد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 05:25 مساءً - قررت محكمة نمساوية، اليوم الجمعة، إلغاء قرار إغلاق ستة مساجد، اتخذته الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة سيباستيان كورتز، العام الماضي.

وقالت الجماعة الإسلامية بالنمسا في بيان: إن المحكمة الإدارية لمنطقة فيينا ألغت قرار دائرة الشؤون الدينية التابعة لرئاسة الوزراء بإغلاق ستة مساجد تابعة للجالية العربية.

وفي السياق ذكرت صحيفة "كورير" النمساوية، أن المحكمة أشارت في قرارها إلى أن دائرة الشؤون الدينية لم تعط للجالية الإسلامية العربية الوقت الكافي لاستكمال النواقص، ولذلك فإن قرار الإغلاق منافٍ للقوانين.

بدوره أوضح "أوميد فورال" رئيس الجماعة الإسلامية في النمسا، أن للمحاكم دوراً مهماً للتصحيح في فترة باتت الشعبوية مسيطرة في البلاد، حسب البيان.

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وأردف فورال أن قرار المحكمة أفشل محاولات الحكومة إغلاق المساجد في البلاد.

وقررت الحكومة النمساوية التي يرأسها كورتز، خلال شهر رمضان الماضي (يونيو 2018)، إغلاق ستة مساجد للجالية العربية، بذريعة "محاربة الإسلام السياسي".

بدورها طعنت الجالية العربية بقرار دائرة الشوؤن الدينية، حيث قرر القضاء النمساوي وقف تنفيذ القرار، وإبقاء المساجد المذكورة مفتوحة لغاية انتهاء المسار القانوني.

وتبلغ نسبة المسلمين 8% من عدد السكان في النمسا، ويعد الإسلام الدين الثاني في البلاد من حيث الانتشار بعد المسيحية.