منظمة الصحة العالمية تحذر: 50% زيادة في إصابة الأطفال بالحصبة حول العالم

عقدت منظمة الصحة العالمية، أمس، مؤتمرا صحفيا تحدثت فيه مديرة قسم التلقيح والمنتجات الحيوية في المنظمة، كاثرين أوبراين، عن الازدياد الكبير في عدد مصابي الحصبة من الأطفال.

وقالت كاثرين أوبراين، إن مسح العالم 2018، كشف أن هناك ازدياد في معدلات إصابة الأطفال بالحصبة بنسبة تقارب الـ50% عن العام 2017، ما يعني "أننا نسير في الاتجاه الخاطيء"، بحسب قولها، وحذرت منظمة الصحة العالمية من ازدياد تلك النسب.

وأكملت كاثرين حديثها، "بياناتنا تظهر ازديادا كبيرا في حالات الحصبة، نلاحظ ذلك في المناطق كافة ونسجل أوبئة تتمدد وتأخذ حجما كبيرا".

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وتعتبر أرقام منظمة الصحة العالمية موقتة، نظرا إلى أن البلدان لديها حتى أبريل للإعلان عن الحالات المسجلة عام 2018، وسجلت البيانات الواردة للمنظمة حتى منتصف يناير، ما يقرب من 229 ألف حالة حصبة في العالم سنة 2018 مقابل 170 ألفا عام 2017.

من جهتها قالت المسؤولة الطبية في برنامج التلقيح الموسع في منظمة الصحة العالمية، كاترينا كريتسينجر، إن "كل المناطق شهدت ارتفاعا في عدد الحالات العام الماضي"، وتابعت: "منطقة أوروبا سجلت حوالي 83 ألف حالة في 2018 وحتى اليوم بينها 53 ألفا في أوكرانيا".

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