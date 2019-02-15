أصغر شابة في حركة المحليات: لا فرق بين الجنسين مهنيا.. "جريت ورا حقي وربنا أنصفني"

قالت رحاب المزين، أصغر شابة على مستوى الجمهورية، يقع عليها الاختيار في حركة المحليات، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنها تعمل بالمحليات منذ 5 سنوات، حيث عملت مدير للعلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ في 2015 حتى 2017 ثم تولت مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وبعدها عملت نائبا لمدير مشروع خدمي تابع للمحافظة، وعضوا بالمجلس القومي للمرأة.

وأضافت المزين، لـ"الوطن"، أنها تقدمت لمسابقة وزارة التنمية المحلية في 2017 ونجح من المتقدمين نحو 219 متقدما وبعد مقابلات مع لجنة القيادات، وتصفيات وصل العدد لـ77 قيادة على مستوى الجمهورية، بينهم 5 سيدات "وأنا كنت في الترتيب الرابع بين السيدات، وفي حركة المحليات السابقة لم يصبن الدور، وتأخر تعييني ما أصابني بالحزن بعض الشئ، وزعلت ووقتها قلت مش هسيب حقي فلن يضيع حق وراؤه مطالب".

وتابعت: "جريت ورا حقي، وربنا أنصفني، والدكتور عصام شعث، الأمين العام للإدارة المحلية دعم موقفي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية أعاد لي حقي بتعييني في الحركة الجديدة، وإن شاء الله أكون عند حسن الظن".

وأضافت أن العمل العام والخدمي لا يفرق بين رجل وامرأة، لافتة إلى أنها ستباشر عملها على الفور، مؤكدة أنها لم تطلع على أي ملفات بخصوص مدينة القناطر، قائلة: أتمنى أكون على قدر المسئولية ومع الناس وللناس، سأبدأ الاطلاع على كل الملفات والتعرف على المشاكل والعقبات ودراسة حلها.

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وأكدت رحاب المزين أن ضمن أولوياتها حل مشاكل النظافة والارتقاء بالخدمات والاهتمام بالمرافق، وسألتقى محافظ القليوبية للتنسيق في العمل.

وعن العمل الميداني قالت المزين: "بحب أكون في الشارع بين الناس ويكون منهجي تطبيق القانون وتنفيذ تعليمات الوزير تجاه التعديات مع الأخذ بروح القانون".

تعد رحاب المزين، أصغر شابة على مستوى الجمهورية، يقع عليها الاختيار في حركة المحليات، التي أصدرها اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم لتعيين 66 قيادة بمختلف المحافظات، حيث أختيرت لتولي منصب رئيس مركز ومدينة القناطر بالقليوبية.

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