بالفيديو| يارا بفستان شفاف بـ"بطانة" في حفل الفلانتين بالإمارات

لفتت الفنانة اللبنانية يارا الأنظار بإطلالتها، خلال حفلها الغنائي الأخير بمناسبة عيد الحب "فلانتين"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وأطلت يارا بفستان أسود "شفاف"، والذي تميز بأنه طويل وذو أكمام، ومزود بـ"بطانة" قصيرة، خلال حفلها في دبي. وعلقت الفنانة اللبنانية، قائلة: "سهرة رائعة بكل معنى الكلمة، كل عيد حب وأنتوا بألف خير"، موجهة الشكر للمنظمين على تلك الفعالية الفنية. وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، المعجبة بإطلالتها. ​

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