بالفيديو| في أول ظهور إعلامي له.. والد رانيا يوسف: لم تتعبني منذ ولادتها

طرحت الفنانة رانيا يوسف، الحلقة الثالثة من برنامجها الجديد "More about Rania"، الذي تكشف خلاله بعض تفاصيل حياتها اليومية، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وعبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت الحلقة الجديدة الظهور الإعلامي الأول لوالد رانيا يوسف، الذي تحدث عنها قائلا إنها إنسانة لأقصى درجات الإنسانية في تعاملاتها مع جميع المخلوقات، وطيبة، مؤكدا أنه يعتز بهذه الصفة فيها كثيرا.

وأضاف أنه لا يعتبرها ابنته فقط وإنما صديقته، مؤكدا أنها لم تتعبه منذ ولادتها وحتى الآن.

وأشارت رانيا إلى أن والدها يحب ابنتيها كثيرا، لافتة إلى أنه يعيش معها في منزلها منذ انفصالها عن والد ابنتيها منذ 9 أعوام، وهو يهتم بهما ويرعاهما.

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