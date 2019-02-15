تعرفي علي أغلي العطور ثمناً في العالم

القاهرة - لايف استايل
تختلف العطور في تركيباتها وروائحها، فمنها ما يأتي بتركيبة الزهور الفواحة أو الفاكهة المنعشة، ومنها ما يكون أقوى ومركّزاً أكثر، يأتي بتركيبة العود والخشب والتوابل... وعلى اختلاف التركيبة والإسم، يبقى للعطر دلال خاصة على شخصية صاحبته وذوقها.
في ما يأتي أغلى العطور ثمناً في العالم، تعرّفي معنا إليها:
1- عطر DKNY Golden Delicious
تم إطلاق هذا العطر عام 2001 بسعر مليون دولار، يأتي في قارورة مصنوعة من الذهبين الأصفر والأبيض ومرصّعة بالألماس والأحجار الكريمة. وهو بتركيبة الأزهار وخشب الساج والصندر والمسك.
2- عطر Annick Goutal Eau d'Hadrien
تم إطلاق هذا العطر عام 1981 بسعر 1500$ وهو عطر للرجال والنساء على حد سواء. تركيبته الأساسية من الحمضيات، مزيج من الحامض والغريفون وشجر السرو.
3- عطر 24Faubourg by Hermes
تم إطلاقه عام 1995 بسعر 1500$، أبرز مكوّناته الأزهار البيضاء والخشب والفانيلا.
4- عطر Baccarat Les Larmes Sacrees de Thebes
تم إطلاقه عام 1998 بسعر 6800$، يحتوي على خلاصة الياسمين والورد مع رائحة التوابل والعنبر.
5- عطر Clive Christian No 1 Imperial Majesty
تم إطلاقه عام 2001 بسعر 12722$، بتركيبة دافئة من الفانيلا والياسمين والقرفة الإيطالية. ويأتي بقارورة مصنوعة من الذهب الأصفر.
6- عطر Jean Patou Joy
تم إطلاقه عام 1929 وعُرف آنذاك بـ"أغلى العطور ثمناً في العالم" بسعر 850$. القاعدة الأساسية للعطر هي زهرة الياسمين.
7- عطر Caron Poivre
تمّ إطلاق العطر عام 1954 بسعر 1000$. وهو عطر بتركيبة شرقية تتألف من التوابل والخشب مع قاعدة من رائحة الورود، وهو عطر للرجال والنساء معاً.
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