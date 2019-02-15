أجمل فساتين خطوبة مُزيّنة بالفيونكات لإطلالة جذّابة في 2019

تعتبر الفيونكات Bows من اللمسات التي تضيف لمسة رومانسية للفساتين، ولذلك تفضّل كثير من الفتيات اختيار فساتين خطوبة مزينة بفيونكات.

واخترنا لكِ من أسبوع الموضة الراقية في باريس، أجمل فساتين بفيونكات قدمها المصممين، لتستوحي منها إطلالتك المميزة في هذا اليوم.

تزينت بعض الفساتين بالفيونكات الكبيرة على الصدر، مثل الفستان الأحمر من Alexis Mabille، بالإضافة إلى بعض فساتين جورج شقراGeorges Chakra بالألوان النابضة بالحيوية.

وبرزت الفساتين الصغيرة على الصدر في تصاميم مميزة من توقيع رالف وروسو Ralph & Russo، وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

وقدمت دار "جيامباتيستا فالي" فستان منفوش بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High Low Dress، ومزين بفيونكة حول الخصر.

وعرضت بعض الماركات فساتين أنثوية ومزينة بفيونكات الكتف، مثل الفستان بالتصميم البسيط مع الفيونكة الوردي من Yolancris، والفستان بالفيونكة السوداء من رالف وروسو Ralph & Russo.

تعتبر الفيونكات Bows من اللمسات التي تضيف لمسة رومانسية للفساتين، ولذلك تفضّل كثير من الفتيات اختيار فساتين خطوبة مزينة بفيونكات.

واخترنا لكِ من أسبوع الموضة الراقية في باريس، أجمل فساتين بفيونكات قدمها المصممين، لتستوحي منها إطلالتك المميزة في هذا اليوم.

تزينت بعض الفساتين بالفيونكات الكبيرة على الصدر، مثل الفستان الأحمر من Alexis Mabille، بالإضافة إلى بعض فساتين جورج شقراGeorges Chakra بالألوان النابضة بالحيوية.

وبرزت الفساتين الصغيرة على الصدر في تصاميم مميزة من توقيع رالف وروسو Ralph & Russo، وجيامباتيستا فالي Giambattista Valli.

وقدمت دار "جيامباتيستا فالي" فستان منفوش بقصّة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف High Low Dress، ومزين بفيونكة حول الخصر.

وعرضت بعض الماركات فساتين أنثوية ومزينة بفيونكات الكتف، مثل الفستان بالتصميم البسيط مع الفيونكة الوردي من Yolancris، والفستان بالفيونكة السوداء من رالف وروسو Ralph & Russo.

ويُعدّ المصمم جورج شقرا Georges Chakra من أبرز المصممين الذين قدموا الفساتين المزينة بفيونكات بموديلات متنوعة، منها الفيونكة الجانبية الكبيرة أو الفيونكات الصغيرة أسفل الصدر.

وتميزت فساتين جورج شقرا بألوانها الجذابة والمثالية لحفلات الخطوبة الصيفية، مثل اللون البرتقالي والأصفر والسيمون.

ويُعدّ المصمم جورج شقرا Georges Chakra من أبرز المصممين الذين قدموا الفساتين المزينة بفيونكات بموديلات متنوعة، منها الفيونكة الجانبية الكبيرة أو الفيونكات الصغيرة أسفل الصدر.

وتميزت فساتين جورج شقرا بألوانها الجذابة والمثالية لحفلات الخطوبة الصيفية، مثل اللون البرتقالي والأصفر والسيمون.

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