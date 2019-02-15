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نشرت مايا رعيدي ملكة جمال لبنان لعام 2018، أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت "مايا" بفستان أحمر "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، على إحدى الشواطيء، مع اختيارها تسريحة شعر "انسيابية".
وأرفقت بـ"فوتو سيشن"، 3 مقتسبات عن الحب، وهم: "أحبوا بعضكم بعضا ولكن لا تحيلوا الحب إلى قيد، بل أتيحوا له بالأحرى أن يكون بحرا يموج بين شطآن أرواحكم.. لجبران خليل جبران"، و"لا يوجد علاج للحب غير الحب أكثر.. لفيكتور هوغو"، و"حافظ على الحب في قلبك، فالحياة بدونه تشبه حديقة بلا شمس، عندما تكون الزهور ميتة.. لأوسكار وايلد".
وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، المعجبة بإطلالتها.
كانت هذه تفاصيل خبر في أحدث "فوتو سيشن" لها.. ملكة جمال لبنان: حافظ على الحب في قلبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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