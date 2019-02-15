بالصور| ريهام حجاج "مكشرة" في أحدث ظهور لها عقب "خناقة" ياسمين عبدالعزيز

نشرت الفنانة ريهام حجاج، مجموعة مواد مصورة لها، خلال تواجدها مع أصدقائها بالوسط الإعلامي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "حجاج" بفستان ضيق متعدد الألوان، بدون "ابتسامة" في الصور، مع المذيعة سمر يسري والإعلامية نهى عبدالعزيز.

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى مئات التعليقات، أبرزها: "أنتي زي القمر"، و"بلاش تردي على أي حد يستفزك، واستمتعي مع جوزك".

يشار إلى أن "ريهام" ردت على ما كتبته "ياسمين"، بشأن إرسال زوج ريهام، العديد من باقات الورد للأخيرة احتفالا بـ"عيد الحب"، حيث نشرت مقطع فيديو لها بصحبة زوجها "حلاوة، الذي قال: "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته أنا بشتري لمراتي بس".

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