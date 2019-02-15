محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي تلعب كريمات التقشير دورا مهما في التخلص من خلايا الجلد الميتة، والبقع الداكنة الموجودة في البشرة، فضلا عن أنها تحارب علامات الشيخوخة والتقدم في العمر، لذا تقبل على استخدامها الفتيات بكثرة غير مكترثة بالأضرار التي تصيبها بسبب الإفراط فيها، فما تلك الأضرار؟ لمزيد عن ضوابط استخدام كريمات تقشير البشرة.. لتجنب أضرارها..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضوابط استخدام كريمات تقشير البشرة.. لتجنب أضرارها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.