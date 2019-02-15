العملاق والقصيرة.. علاقة حب تتحدى السخرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بمناسبة عيد الحب، أو "الفالنتاين داي"، بدأت تظهر بعض القصص الغرامية والعلاقات العاطفية غير التقليدية، ومن بين هذه القصص الواقعية قصة "أطول حب"، فيما يتعلق بحساب السنتيمترات، حسب موقع "سكاي نيوز".

ووفقا لصحيفة ذي صن البريطانية، فإن علاقة عاطفية، بدأت سرية بين النجم التلفزيوني البريطاني ريتشارد أوزمان البالغ طوله 2.04 متر، ومغنية الجاز سومودو جاياتيلاكا البالغ طولها 1.5 متر فقط، أي أنه يتجاوزها في الطول بفارق أكثر من نصف متر.

ووفقا للصحيفة، فإن مؤلف ومقدم برنامج "بوينتليس" على قناة "بي بي سي" أوزمان، 48 عاما، كان على علاقة سرية مع مغنية الجاز (39 عاما) منذ أشهر.

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والليلة الماضية قال أصدقاء أوزمان "إن الناس يضحكون ويتهامسون ساخرين لأنه أشبه بعملاق، بينما لا يزيد طولها على 1.5 متر.. لكن الحقيقة أنهما خلقا لبعضهما".

وكان العملاق أوزمان والقصيرة سومودو، وهي من أصول سريلانكية، ظهرا معا لأول مساء الأربعاء، وقالت سومودو في تصريح للصحيفة "نحن في غاية السعادة".

وهذه أول مرة يحتفل "أطول حب" بمناسبة عيد الحب معا، واحتفالا بهذه المناسبة سافرا معا إلى النمسا حيث سيقضيان فيها بضعة أيام.

يشار إلى أن أوزمان سبق له الزواج وله من مطلقته، التي لا يعرف عنها شيئا لبعدها عن الأضواء، طفلان.