"بانوا على أصلكوا".. آخر تطورات "خناقة" ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج بسبب "حلاوة"

استمرت حالة الجدل القائمة بين الفنانة ياسمين عبدالعزيز وريهام حجاج حتى فجر اليوم، بسبب رجل الأعمال محمد حلاوة طليق ياسمين وزوج ريهام حاليا، حيث ردت ريهام على ياسمين عبر "ستوري"، بنشر فيديو من حفل حضرته لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح وهو ما اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تلقيح"، و"شغل كيد نساء"، بينهما.

جاء ذلك بعد أن أثارت الفنانتان الجدل أمس خلال الاحتفال بـ"الفلانتين" بردهن على بعضهن البعض عبر خاصة "ستوري" على "إنستجرام" بسبب منشوراتهن حول رجل الأعمال محمد حلاوة، طليق ياسمين وزوج ريهام، وهي القصة التي جعلت اسميهما يتصدر محركات البحث "جوجل" اليوم.

القصة بدأت من حساب الفنانة ياسمين عبدالعزيز على "إنستجرام"، حيث نشرت عدد من الصور عبر "ستوري"، حوالي 3 أو 4 صور لمجموعة كبيرة من الزهور الحمراء، وأرفقتها بكارت أرسل معها مكتوب عليه "أحبك ياسو" ردت عليه هي "لا".

لم تكن الورود نفسها هي ما أثارت غيرة الفنانة ريهام حجاج، بل تعليق ياسمين عبدالعزيز عليها، "سلم لي على جوزك يا إسماعيل بيه"، ثم صورة أخرى عبر خاصية الاستوري لكوكب الشرق أم كلثوم بأغنيتها الشهيرة، "عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان ارجع يا زمان"، في إشارة واضحة لزوجها السابق محمد حلاوة.

Advertisements

وخصصت ريهام حجاج خاصية "الستوري"، الخاصة بها كمساحة للرد على ياسمين عبدالعزيز، فنشرت فيديو لم تتعد مدته عدة ثواني وهي بجانب زوجها محمد حلاوة، لكنه تحدث بمفرده قائلا، "مش أي حد يشتري ورد يبقي أنا اللي بعته، أنا بشتري لمراتي بس".

ظلت المشاجرة قائمة، ونشرت ياسمين عبدالعزيز صورة جديدة عبر "ستوري"، لكنها لم تكمل ساعة واحدة حتى حذفتها مرة أخرى، وقالت موجهة كلامها لـ"حلاوة"، "بطل كدب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع؟".

آخر رد جاء من ريهام حجاج فجر اليوم، حيث ردت على ياسمين عبدالعزيز عبر "ستوري"، بنشر فيديو من حفل حضرته، لفتاة تؤدي أغنية لسعاد حسني "بانو بانو على أصلكوا بانو"، على خشبة المسرح.

وكانت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أصدرت بيانا مؤخرا تعلن فيها انفصالها عن زوجها، رجل الأعمال محمد حلاوة، رسميا، بعد زواج دام عشرات السنوات، رزقت فيه بطفلين، بعد أن تقلبت وضع الزوجة الثانية، لسنوات، وجاء الانفصال بعد شائعات انتشرت حول ارتباط حلاوة بالفنانة ريهام حجاج، وبعد ذلك تأكدت الأنباء بأنهما على علاقة ببعضهما البعض وبأنه زوجها.

​