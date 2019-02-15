بالصور| ياسمين الخطيب بإطلالة حمراء في "فوتو سيشن الفالنتين"

خضعت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب لجلسة تصوير حديثة تزامنًا مع احتفالات عيد الحب، بعدسة المصور محمود عاشور، الذي نشر صورها عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهرت ياسمين خلال الجلسة بإطلالة حمراء وسط البلالين، إذ ارتدت فستانًا طويلا ذو كتف واحد وفتحة جانبية بتوقيع المصمم أحمد عبدالله، فيما اعتمدت "مكياج" بسيط مرتكزا على إبراز عينيها لخبيرة التجميل ميرا الفقي.

كما استعرضت ياسمين الوشوم المختلفة بجسدها خلال الجلسة، إذ أظهرت عبارة "مدد بلا عدد"، المكتوبة على ساعدها، بالإضافة إلى الوردة المرسومة على إحدى ساقيها.

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