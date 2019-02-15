القطع الخارجيّة تتصدّر عرض كوتش 1941 بأسبوع الموضة في نيويورك!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تبحث النساء، عن شراء سترة جلدية مميّزة في الموسم المقبل، كوتش 1941، تقدّم لكِ أجمل أنماط القطع الخارجية، التي يمكنكِ ارتداؤها في موسم خريف، وشتاء 2019.

في أحدث عرض على مُدرّج في مدينة نيويورك، استغلّ المصمّم المبدع، ستيورات تاريخ العلامة الأمريكية العريقة، الذي يتجاوز 78 سنة، لتظهر مجموعة من المعاطف والسترات والتي ستنال حتما إعجاب القاعدة الواسعة من عملاء الموضة أي جيل الألفية.

وقد حضر العرض، نخبة من مشاهير هوليوود، أمثال جوان سمولز، كولي غريس موريتز، مايكل بي جوردان وغيرهم.

ومن بين أبرز القطع المعروضة، سترة كبيرة الحجم بشعار العلامة، التي ظهرتْ في الإطلالة الأولى على المُدرّج، إلى جانب سترة بومبر من الجلد الورديّ.

كما برزتْ المعاطف المطبّعة بالكاروهات الجلدية، والسترات بجلد الخروف، والمزينة بالأهداب، وقد سارتْ العارضة الشّابّة، كايا جيربر، وهي ترتدي سترة بومبر، مطبعّة بالأزهار ومزيّنة بالأهداب الجلدية، على مستوى الكتفين.

وقد تمّ تنسيق هذه القطع الجلدية، مع الفساتين الأنثوية، والتي أتتْ مطبّعة بالأزهار المستوحاة، من أعمال فنان النسيج، كاففاسيت، كما تمّ تنسيقها مع قطع الجينز، المرصّعة بالمعادن، والبلوزات الواسعة.

وبينما أثبتتْ القطع الخارجية حضورها على المُدرّج، لم يكن هناك أيّ نقص في الإكسسوارات، بما في ذلك ظهور حقيبة البولينغ "Marleigh"، والمتاحة للشّراء مباشرة من المُدرّج.