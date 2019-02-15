مقاطعة اسكتلندية تمنح موظفيها "إجازات آمنة" حال التعرض للعنف المنزلي

وافق مجلس "South Ayrshire" في مقاطعة "Ayrshire" الاسكتلندية، رسميا على منح الموظفين "إجازات عمل آمنة"، لمدة عشرة أيام كحد أقصى، في حال تعرضهم لحوادث عنف منزلي، كي يتمكنوا من توفير الدعم اللازم والمساعدة لأنفسهم ولعائلاتهم.

وتهدف "الإجازة الآمنة" للموظفين إلى السماح لهم بزيارة الأطباء والخضوع للعلاج الطبي اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدي، وكذلك زيارة المنظمات المعنية بدعم ضحايا العنف المنزلي، وفقًا لصحيفة "ذا جارديان" البريطانية.

واستوحى المجلس الاسكتلندي التشريع السابق من قانون مماثل جرى إقراره مؤخرا في نيوزيلندا، إذ وافق أعضاء المجلس بالإجماع على التشريع في ديسمبر الماضي، وجرت الموافقة عليه مؤخرًا.

وعلق عضو المجلس الاسكتلندي بيتر هيندرسون، على الموافقة على القانون، قائلا: "منح الموظفين المُعتدى عليهم إجازة آمنة لعشرة أيام، يعطيهم الوقت الذي يحتاجونه لطلب المساعدة والدعم اللازم، دون التعرض للقلق بشأن دخلهم المالي أو استخدام أيام من إجازتهم السنوية، ما يساعد على تغير حياة هؤلاء الأشخاص إلى الأبد.. وذلك من خلال اتخاذ خطوات أولية تجاه الحصول على حياة أكثر أمانا، لهم ولعائلاتهم".

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