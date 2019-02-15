مجموعة أزياء See by Chloé لخريف 2019 ... من وحي الريف الإنجليزي!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدمت المصممة ستيلا ماكارتني مجموعة خريف 2019 لعلامتها See by Chloé، وهي العلامة الشقيقة الصغرى للماركة الشهيرة كلوي، متأثرة بأسلوب الريف الإنجليزي.
وتضمنت المجموعة قطعًا رومانسية مطبعة بطبعة الكاروهات التراثية إلى جانب القطع الصوفية الدافئة، وسلطت المصممة الضوء على الحياكة في هذه المجموعة، فقدمت سترات الكارديغان الطويلة والدافئة (من قماشي الألبكة والصوف، بالإضافة إلى التنانير متوسطة الطول والتي زينت بخطوط رياضية أفقية و سترات البونشوب أربطة جانبية وياقة مدورة، إلى جانب كنزة صوفية منسقة مع بنطلون الليغينز مطابق والتي زينها شعار العلامة المصغر SBC.
وتضمنت المجموعة أيضا فساتين prairie من قماش البوبلين بألوان محايدة وأخرى مطبعة بالأزهار ونقاط مشرقة من المخمل، تم تنسيقها مع بلوزة من الدانتيل الأرجواني الداكن، ومع قطع خارجية بطبعة الكاروهات أو مع سراويل راكبي الخيل، وبرزت أيضًا تنورة مطبعة بالأزهار بأربطة من الدانتيل.
وبشكل عام، بدت المجموعة أنيقة وجميلة حيث جلبت مزيج الأناقة الباريسية والإنجليزية إلى نيويورك.
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