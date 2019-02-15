تامر حبيب: "والدتي كانت بتغني وتعزف موسيقى"

قال السيناريست تامر حبيب، إنه كان محظوظ بوالدته التي وصفها بـ"الجميلة"، التي درست علم النفس وعلم الاجتماع، وكان لديها ميولا فنية وتعزف الموسيقى، وكانت تغني وتتمنى احتراف الغناء، ولكنها لم تقدم عليه بسبب رفض والدها.
وأضاف حبيب، خلال استضافته مع الفنان شريف منير وابنته "أسما" في برنامج "أنا وبنتي"ـ، المذاع عبر فضائية "ON E"، أن والديه لم يمانعوا دخوله الوسط الفني وتغيير وظيفته.
وأكد أن والده حذره من هذه الخطوة، نظرًا لأنه كان سيبدأ من الصفر ويترك ما وصل له في مجال التجارة.
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