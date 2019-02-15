سلوى خطاب: "أمي بتضربنا بملة السرير.. وأهلي رفضوا دخولي مجال الفن"

قالت الفنانة سلوى خطاب، إنها تربت في بيت جدتها التي كانت تعتبر "تربية قديمة بالنسبة لوالديها، مشيرة إلى أن والدتها كانت تضربها بـ"ملة السرير" كعقاب جماعي لها ولأخواتها.

وأضافت خطاب، خلال حوارها مع الفنان شريف منير وابنته "أسما"، في برنامج "أنا وبنتي"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها دخلت لمعهد السينما على غير رغبة أهلها وأنهم رفضوا التحاقها بعالم الفن والتمثيل.

وأكدت أنها تعامل عائلتها على أنها إنسانة عادية، وتقوم بطبخ الأكل لهم مبدية سعادتها بفخرهم بنجاحها الفني.

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