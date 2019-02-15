"لو مش بتعرف تعبر".. شركة يابانية تقدم خدمة الاعتراف بالحب للخجولين

قدمت شركة يابانية خدمة مميزة للأشخاص غير القادرين على التعبير عن الحب مقابل مبلغا ماليا بسيطا، تتمثل في إرسال أحد الموظفين للشخص المطلوب، ونقل رسالة من الشخص الذي يريد الاعتراف بالحب إلى الشخص الآخر والحصول على رده.

وبحسب ما ذكره موقع "أوديتي سنترال الإلكتروني"، تقدم الشركة ثلاث مجموعات مختلفة من الخدمات، المجموعة الأولى هي الأرخص وتتمثل في إرسال أحد الموظفين للشخص المطلوب، ونقل رسالة من الزبون تتضمن اعترافه بالحب، والحصول على رده على العرض.

وتبلغ تكلفة هذه الخدمة ما يعادل 260 دولاراً أمريكياً، كما توفر الشركة خدمة ثانية تتمثل في تنظيم كورسات توجيهية لزبائنها عن كيفية التحلي بالشجاعة لمصارحة الطرف الآخر بالمشاعر، واختيار الوقت المناسب، وكيفية صياغة اعترافهم لمن يحبون.

أما الخدمة الثالثة التي تعتبر الأكثر تميزاً فتتمثل في إجراء دورة تدريبية مكثفة يتلقى فيها الشخص نصائح حول كل ما يحتاجه للاعتراف بحبه، إضافة إلى مجموعة كبيرة من النصائح التي تمكنه من نجاح علاقته في المستقبل.

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