لطيفة تبكي على الهواء تأثرا بلحظات موت والد راغب علامة

تأثرت الفنانة لطيفة، بحديث الفنان راغب علامة، عن اللحظات الأخيرة في حياة والده، حيث دخلت في نوبة من البكاء على الهواء، خلال برنامجها "حكايات لطيفة"، على قناة "DMC"، حيث ذكر علامة أن والده الراحل كان محبًا لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، في حين كانت والدته من العاشقين لفيروز.

وأضاف "علامة": "بابا اليوم اللى كان بيموت فيه كنت عارف أن حياته باقي عليها ساعات فجبت العود وقعدت أغني له (كل ده كان ليه) لأنها أغنيته المفضلة وهو يغمض عيونه قبل ما نتشاهد عليه، غنيتها له راح ماسكني بإيده وقعد يشكرني بس من غير ما يتكلم وبعدين فارق الحياة".

وردت لطيفة باكية:" نهاية قاسية أوي على الرغم من جمال ما قام به راغب مع والده الراحل"، فرد راغب علامة: "صعبة لكنه ارتاح من أوجاعه، الحياة عندما لا تليق يبقى الواحد يفرح للإنسان بالحياة التانية".

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