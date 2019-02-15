الامارات | «سيسترز بيوتي لاونج»: باقة من العروض

شكرا لقرائتكم خبر عن «سيسترز بيوتي لاونج»: باقة من العروض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن صالون «سيسترز بيوتي لاونج»، وجهة الجمال الفاخرة، عن إطلاق باقة من العروض الفريدة والمفاجآت المصممة لتطلّعات السيدات مهما اختلفت احتياجاتهن. ويتيح عرض «هارتس» الحصري للسيدات، خلال شهر فبراير، فرصة التألق بإطلالة ساحرة مثالية لأمسية رومانسية أو لسهرة مميزة برفقة الأصدقاء. ويتضمن العرض خصماً بنسبة 10% عند حجز أي خدمتين للعناية بالجمال، وخصماً بقيمة 15% عند حجز ثلاث خدمات، فضلاً عن خصم بنسبة 20% عند حجز أربع خدمات - على ألّا يقل الإنفاق عن 500 درهم إماراتي كحدٍّ أدنى. واحتفاءً بأجواء الحب الغامرة، يقدم «سيسترز بيوتي لاونج» خصماً بقيمة 10% على جميع المنتجات باللونين الأحمر والوردي والمنتشرة في متاجر العلامة. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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