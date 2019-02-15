الامارات | الخرشوف كنز من الفيتامينات والمعادن

شكرا لقرائتكم خبر عن الخرشوف كنز من الفيتامينات والمعادن والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتمتع الخرشوف بفوائد صحية جمّة؛ فهو يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن، ويساعد على الهضم وطرد السموم من الجسم، ويعمل على ضبط مستوى السكر بالدم.
وأوضحت خبيرة التغذية الألمانية، شتيفاني ريب، أن الخرشوف غني بمجموعة فيتامينات B وفيتامين C وفيتامين E، كما أنه يزخر بالحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.
ويعد الخرشوف غنياً بالألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط مستوى السكر بالدم من ناحية، والشعور بالشبع من ناحية أخرى.
ويمتاز الخرشوف أيضاً باحتوائه على مواد مرة، والتي تعمل على تنشيط عملية الهضم، ومن ثم الحد من الغازات والشعور بالانتفاخ. كما تعمل المواد المرة على تنشيط الكبد، ومن ثم طرد السموم من الجسم.
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