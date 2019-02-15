الامارات | اللحوم تعزّز الإصابة بأمراض الكبد

شكرا لقرائتكم خبر عن اللحوم تعزّز الإصابة بأمراض الكبد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشير دراسة هولندية إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الكثير من البروتينات الحيوانية قد يكونون أكثر عرضة لتراكم الدهون بشكل كبير في أكبادهم ولزيادة خطر الإصابة بأمراض الكبد ممّن يعتمدون على الخضار مصدراً رئيساً للبروتين.
وركز الباحثون على ما يعرف باسم مرض الكبد الدهني غير الكحولي الذي يرتبط عادة بالسمنة وبعض العادات الغذائية. وفي حين يوصي الأطباء بتغييرات في النمط الغذائي لعلاج هذا النوع من أمراض الكبد لم تثبت الأبحاث حتى الآن، بشكل واضح، ما إذا كانت هذه التغييرات يمكن أن تقي من الإصابة به.
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