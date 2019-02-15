الامارات | أفراح المزروعي والحمادي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح المزروعي والحمادي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام عبدالله خلف المزروعي حفلاً بمناسبة زفاف نجله سلطان إلى كريمة عبدالله أحمد الحمادي. وحضر الحفل الذي أقيم بمدينة أبوظبي عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، ولفيف من الأهل والأصدقاء. وتخللت الحفل عروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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