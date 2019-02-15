الامارات | 5 علامات على ارتفاع السكّر في الدم

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات على ارتفاع السكّر في الدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشارت الرابطة الألمانية لمساعدة مرضى السكري إلى أن ارتفاع نسبة السكر في الدم له تأثير

سلبي في صحة الجسم، ولذلك فإن الجسم يعطي بعض الإشارات الى أن هناك خطأً ما،

ومن ضمن هذه الإشارات:

1- الشعور بالعطش

يحاول الجسم موازنة نسبة السكر الزائد في الجسم من خلال التخلص منه عن طريق البول، وهو ما

يتسبب في الرغبة المتكررة في الذهاب إلى الحمام، وبالتالي يشعر المرء بالعطش أكثر من المعتاد.

2- التعب الدائم

قد يكون الشعور الدائم بالتعب، علامة على ارتفاع مستوى السكر في الدم؛ حيث يصبح الدم أكثر سُمكاً،

ويتدفق بشكل أسوأ، ما يعني استغراقه وقتاً أطول للوصول إلى الأعضاء، وعدم وصول العناصر الغذائية

للخلايا بالسرعة الكافية، ويترجم هذا النقص في العناصر الغذائية إلى الشعور بالتعب والإرهاق، فضلاً

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عن تقطّع النوم أثناء الليل بسبب الذهاب المتكرر للحمام.

3- مشكلات في الرؤية

قد يكون المسؤول عن عدم وضوح الرؤية بشكل مفاجئ أو صعوبة في القراءة أو ظهور تغير في القدرة

على الرؤية هو ارتفاع نسبة السكر في الدم، وهو ما يعرف «باعتلال الشبكية السكري».

4- ألم في الأطراف

يعتبر وخز الأصابع وخدر القدمين من أكثر الأعراض الشائعة لمرض السكري؛ حيث تتضرر الأعصاب

بشكل دائم في ما يعرف بالاعتلال العصبي السكري.

5- سوء الذاكرة

أظهرت نتائج دراسة تم إجراؤها بمستشفى شاريتيه الجامعي بالعاصمة الألمانية برلين، أن ارتفاع نسبة

السكر في الدم له تأثيرات في القدرات الذهنية، مقارنة بالأشخاص الأصحاء، فضلاً عن وجود دراسات

أخرى أثبتت وجود علاقة ما بين ارتفاع نسبة السكر في الدم والإصابة بألزهايمر.