الامارات | هبة طوجي: أعشق الشعب المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن هبة طوجي: أعشق الشعب المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ساعات.. وينطلق حفل المطربة اللبنانية هبة طوجي، على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس بالقاهرة، وقد وصلت طوجي بصحبة الفنان أسامة الرحباني، المشرف على أعمالها، إلى القاهرة أمس، استعداداً لحفلها مساء اليوم الجمعة.

وأكدت طوجي أنها ستقدم عدداً من المفاجآت في حفل الليلة، منها أنها ستغني بعض الأغنيات للملحن والمطرب المصري الشهير سيد درويش.

كما ستغني المطربة اللبنانية من الفلكلور المصري أغنيات عدة، بتوزيع موسيقي جديد للموسيقار أسامة الرحباني، فيما أعربت عن سعادتها الكبيرة بإحياء حفل جديد على أرض مصر، وقالت: «حماسي كبير جداً، وسعيدة بالمشاركة المتكررة في مصر». وأضافت أن مسرح الماركيه، الذي ستغني على خشبته، يضاهي المسارح العالمية، ويقف على خشبته كل النجوم الكبار.

وأوضحت طوجي سبب تصويرها بوستر الحفل عند الأهرامات، مؤكدة أنها صوّرت هذه الصورة منذ عام عقب زيارتها الأولى، واحتفظت بها، وقرّرت أن تستخدمها، لأنها «تعشق الحضارة المصرية، والشعب المصري».

وكانت المطربة اللبنانية أحيت حفلها الأول في مصر، في أبريل الماضي على مسرح تاج سيتي، بقيادة الموسيقي أسامة الرحباني، والدكتور هاني حسن، وأوركسترا سفنكس السيمفونية العالمية.

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وحققت هبة نجاحاً كبيراً في أول حفلاتها، وتولت إحدى الشركات بيع التذاكر، وبلغ سعر التذكرة البلاتينية 1500 جنيه، والتذكرة الذهبية 1000 جنيه، والتذكرة الفضية 600 جنيه، وقد حملت الحفلة شعار: «كامل العدد».

وكان من المفترض أن تحيي طوجي حفلاً في 22 نوفمبر الماضي، لكن تم إلغاؤه دون وضوح الأسباب حتى الآن، رغم نشر هبة، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إعلاناً عن الحفل من خلال مجموعة من المشاهد التي كانت قد سجلتها عند أهرامات الجيزة، وعلقت «مباشرة من القاهرة 22 نوفمبر.. انتظروا التفاصيل»، لكن الحفل لم يتم، ولا حتى تمت الإشارة إلى أسباب إلغائه.

وكانت هبة قد طرحت أغنية، أخيراً، بمناسبة اختيار ملكة جمال لبنان بعنوان «للصبية الملكة»، توزيع أسامة الرحباني، وكلمات وألحان منصور الرحباني.

وأخيراً.. أيضاً قدمت فيديو كليب جديداً لجمهورها في مصر، وصورت خلاله أغنية «سلم على مصر»، كلمات نادر عبدالله، وألحان أسامة الرحباني، واستعرضت في الكليب التاريخ المصري وأبرز نجومه وأدبائه وعلمائه، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً.

تغني بـ 3 لغات

هبة طوجي من أبرز النجوم والمطربين الشباب على الساحة الفنية حالياً، وقد تعلمت الغناء تحت إشراف أحد أكبر الموزعين والموسيقيين في العالم العربي أسامة رحباني، وتتقن الغناء باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية معًا، وبعد نجاحها الكبير اشتركت في الموسم الرابع من البرنامج العالمي «ذا فويس» في نسخته الفرنسية عام 2015، ونجحت بشكل كبير جداً، وقد أصدرت هبة ألبومات غنائية عدة، من توزيع أسامة الرحباني، كما قامت طوجي ببطولة إحدى مسرحياته الشهيرة، وهي مسرحية «دونكيشوت».