الامارات | مطعم «ذي تاي كيتشن».. وجهة المأكولات التايلاندية

شكرا لقرائتكم خبر عن مطعم «ذي تاي كيتشن».. وجهة المأكولات التايلاندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مطعم «ذي تاي كيتشن»، وجهة الطعام التايلاندية الأصيلة والواقعة في فندق «بارك حياة دبي» الشهير على ضفاف خور دبي، عن طرح طيف جديد من النكهات المميزة التي تثري قائمته المتنوعة، بالتعاون مع الشيف المساعد الجديد ثيرا كاموونج. ويشتهر المطعم بأطباقه التقليدية اللذيذة، فضلاً عن كونه من بين أبرز المطاعم التايلاندية التي توفر لضيوفها متعة مشاهدة مراحل تحضير الطهاة لوجباتهم الشهية ضمن محطات الطهو المباشر.

ومع اقتراب الموسم الجديد في المدينة، حرص المطعم المفعم بالحيوية على توفير تجارب استثنائية تشجع الذواقة على زيارته مجدداً لتذوق أطايب قائمة الطعام الجديدة. كما تزخر قائمة الطعام الجديدة التي أبدع الشيف كاموونج بتحضيرها مجموعة مختارة من الأطباق الشهية، مثل طبق السلطعون ذي القشرة الرقيقة مع صلصة الثوم والفلفل، وطبق ذيل الكركند الغض مع معجون الفلفل الحار والروبيان المزين بأوراق الريحان الساخن، إلى جانب طبق الأرز المقلي بالأناناس الذي يشكل خياراً مميزاً وحلو المذاق، فضلاً عن سمك القاروس المقرمش الذي يُقدّم إلى جانب صلصة الفلفل الحار.

كما يدعو المطعم الشهير روّاده المميزين للتلذذ بمذاق أشهى المشروبات التي تستحضر سحر النكهات التايلاندية وسط الأجواء الرائعة التي تحاكي روعة المكان.