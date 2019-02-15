الامارات | 4 نصائح لسلامة الطعام في صناديق الغذاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لسلامة الطعام في صناديق الغذاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ الطعام الفائض مشكلة تواجهها ربات المنزل يومياً، وينبغي التعامل معها بطرق ذكية، وتتوجه إليكم البروفيسورة روث بيتران، أخصائية مجازة في علم الأغذية، ونائب الرئيس لشؤون السلامة الغذائية والصحة العامة لدى مستشفى «ديفون وإكزتر» الملكي، بمجموعة من الخطوات البسيطة لتسهيل عملية توضيب الأطعمة، والتأكد من حفظ الغذاء بأفضل طرق ممكنة:

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