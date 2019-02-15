شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح لسلامة الطعام في صناديق الغذاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُعدُّ الطعام الفائض مشكلة تواجهها ربات المنزل يومياً، وينبغي التعامل معها بطرق ذكية، وتتوجه إليكم البروفيسورة روث بيتران، أخصائية مجازة في علم الأغذية، ونائب الرئيس لشؤون السلامة الغذائية والصحة العامة لدى مستشفى «ديفون وإكزتر» الملكي، بمجموعة من الخطوات البسيطة لتسهيل عملية توضيب الأطعمة، والتأكد من حفظ الغذاء بأفضل طرق ممكنة:
للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 نصائح لسلامة الطعام في صناديق الغذاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.